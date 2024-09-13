العدل الدولية: تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وذكرت المحكمة في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أودعت تشيلي إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وطلبت الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل.
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