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العدل الدولية: تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
الجمعة، 13-09-2024 06:58 م

الوكيل الإخباري-  قالت محكمة العدل الدولية، أن تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

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وذكرت المحكمة في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أودعت تشيلي إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وطلبت الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل.

 
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