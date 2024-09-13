العدل الدولية: تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

الوكيل الإخباري- قالت محكمة العدل الدولية، أن تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

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