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العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه الـ 306

الحرب على غزة
الحرب على غزة




 

الأربعاء، 07-08-2024 07:47 ص
الوكيل الإخباري- دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 306، وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحاماتها الليلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

فيما استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب في سهل عاطوف شرق طمون، جنوب مدينة طوباس، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، إلى أن ارتقى شهيدًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال احتجز جثمانه.

في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم أمس الثلاثاء، أن يحيى السنوار أصبح رئيسًا للحركة خلفًا لإسماعيل هنية الذي استشهد قبل أيام.

المصدر: وكالات
gnews

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