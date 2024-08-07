العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه الـ 306

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.
فيما استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، في الأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب في سهل عاطوف شرق طمون، جنوب مدينة طوباس، مما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، إلى أن ارتقى شهيدًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال احتجز جثمانه.
في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم أمس الثلاثاء، أن يحيى السنوار أصبح رئيسًا للحركة خلفًا لإسماعيل هنية الذي استشهد قبل أيام.
المصدر: وكالات
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