الجمعة 2025-04-04 10:37 م
 

العراق يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في غزة

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جانب من القصف على مدرسة دار الأرقم في غزة
 
الجمعة، 04-04-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية العراق، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء العدوان الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم في غزة، الذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياءِ.

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وبحسب بيان للخارجية العراقية صدر اليوم الجمعة: إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنّته القوات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياءِ الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".


وأضاف البيان أنها "تدين أيضا بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".


وجدد البيان "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى، "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".


بترا

 
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