العراق يدين مجزرة الفجر ويطالب بموقف دولي وإسلامي حازم

ومن جهتها، استنكرت وزارة الخارجية العراقية "الاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج شرقي غزة".
وقالت وزارة الخارجية العراقية إنها تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وأكدت ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والإسلامي موقفا حازما.
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