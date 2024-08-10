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العراق يدين مجزرة الفجر ويطالب بموقف دولي وإسلامي حازم

غزة
غزة




 

السبت، 10-08-2024 02:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إدانته للمجزرة التي نفذها الاحتلال واستهدفت المصلين الفلسطينيين في مدرسة التابعين بغزة.

ومن جهتها، استنكرت وزارة الخارجية العراقية "الاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج شرقي غزة".

وقالت وزارة الخارجية العراقية إنها تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وأكدت ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والإسلامي موقفا حازما.
gnews

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