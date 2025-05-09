العفو الدولية: الوضع في غزة مأساوي للغاية

الوكيل الإخباري- قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن الوضع في غزة مأساوي للغاية "والإبادة الجماعية تبث على الهواء مباشرة"، مضيفة أن "الحكومات النافذة تتقاعس عن استخدام نفوذها لمنع الإبادة والتصدي لها بفاعلية"، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهرين.

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