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العفو الدولية: الوضع في غزة مأساوي للغاية

غزة
غزة
 
الجمعة، 09-05-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-    قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن الوضع في غزة مأساوي للغاية "والإبادة الجماعية تبث على الهواء مباشرة"، مضيفة أن "الحكومات النافذة تتقاعس عن استخدام نفوذها لمنع الإبادة والتصدي لها بفاعلية"، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهرين.

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وأضافت كالامار على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إن "هناك أدوات وسبل للرد، من بينها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، وتابعت أنه بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، طلبت هولندا إجراء مراجعة لامتثال إسرائيل للاتفاقية، مُشيرة إلى المادة 2 المتعلقة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني.

 
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