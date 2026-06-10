العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ "التطهير العرقي" في الضفة الغربية

ووفقا لـ (فرانس برس)، أشارت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل تهدف من حملة التطهير العرقي الى تسريع عمليات ضم الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير المنظمة "تسرع السلطات الإسرائيلية عملية الضم من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
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