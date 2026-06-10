العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ "التطهير العرقي" في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة.

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ووفقا لـ (فرانس برس)، أشارت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل تهدف من حملة التطهير العرقي الى تسريع عمليات ضم الأراضي الفلسطينية.