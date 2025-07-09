"العفو الدولية" تحذر الدول من التورط في جرائم ترحيل الفلسطينيين
الأربعاء، 09-07-2025
05:58 م
https://www.alwakeelnews.com/story/737478
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الوكيل الإخباري-
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) جميع دول العالم إلى الامتناع عن تقديم أي دعم لخطط قد تؤدي إلى النقل غير المشروع أو ترحيل الفلسطينيين، محذرةً من أن هذا الدعم قد يجعلها متورطة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
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وجاء تحذير المنظمة الحقوقية بالتزامن مع كشف وسائل إعلام عبرية، عن خطط إسرائيلية جديدة لتهجير الفلسطينيين، وذلك تحت غطاء إقامة ما تسميه تل أبيب "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح المدمرة جنوبي قطاع غزة.