"العفو الدولية" تحذر الدول من التورط في جرائم ترحيل الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) جميع دول العالم إلى الامتناع عن تقديم أي دعم لخطط قد تؤدي إلى النقل غير المشروع أو ترحيل الفلسطينيين، محذرةً من أن هذا الدعم قد يجعلها متورطة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان