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"العفو الدولية" تحذر الدول من التورط في جرائم ترحيل الفلسطينيين

دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
غزة
 
الأربعاء، 09-07-2025 05:58 م

الوكيل الإخباري-   دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) جميع دول العالم إلى الامتناع عن تقديم أي دعم لخطط قد تؤدي إلى النقل غير المشروع أو ترحيل الفلسطينيين، محذرةً من أن هذا الدعم قد يجعلها متورطة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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وجاء تحذير المنظمة الحقوقية بالتزامن مع كشف وسائل إعلام عبرية، عن خطط إسرائيلية جديدة لتهجير الفلسطينيين، وذلك تحت غطاء إقامة ما تسميه تل أبيب "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح المدمرة جنوبي قطاع غزة. 

 
 
gnews

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