"العفو الدولية" تدعو لرفض خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة

الوكيل الإخباري- دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل سلاحا في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

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وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي سمح باستمرار الكارثة والإبادة الجماعية في غزة لفترة طويلة، مشيرة إلى أن استخدام تجويع المدنيين يعد جريمة حرب يجب وضع حد لها فورا.