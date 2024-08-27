 
الثلاثاء 2024-08-27 11:14 ص
 

 

العفو الدولية: هجمات إسرائيل على مخيمات رفح ترقى لجرائم حرب

استهداف إسرائيلي سابق لمخيم نازحين
استهداف إسرائيلي سابق لمخيم نازحين
الثلاثاء، 27-08-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري- طالبت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن إسرائيل "فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين" جراء الغارات.

اضافة اعلان


وأكدت المنظمة -في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين- أن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في مايو/أيار الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.


وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.


وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق زعم أنها "آمنة" بذريعة استهداف مقاتلين.

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات علماء: إذا أردتم عمرا مديدا لا تستمعوا لنصائح المعمرين

حمزة تحسين الحجاحجة وأحد اقاربه | من المصدر

مناسبات المهندس حمزة تحسين الحجاحجة يحصل على درجة الماجستير

من المصدر

منوعات لا تنسوا.. شاهدوا "موكب الكواكب".. قبل شروق شمس الغد

تعبيرية

أخبار محلية هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل.. ولا إنترنت لليوم الثالث

دخان متصاعد جراء قصف مناطق في غزة

فلسطين 4 شهداء ومصابون في قصف شرق دير البلح

من المصدر

منوعات سعودي ينقذ 4 أشخاص من الغرق في سيول المدينة المنورة (فيديو)

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية إصابة طفل بحريق شقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

"أ.ف.ب"

عربي ودولي في زيارة نادرة.. مستشار الأمن القومي الأميركي يصل بكين



 


الأكثر مشاهدة