"العليا للكنائس" تدعو لاقتصار فعاليات عيد الميلاد المجيد على الشعائر الدينية بفلسطين

وأكد رئيس اللجنة الدكتور رمزي خوري، على وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه، وأن دم الشعب الفلسطيني ومصيره واحد، في ظل ما يعانيه من ألم وحزن نتيجة المجازر الجماعية التي يتعرض لها جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية.
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