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"العليا للكنائس" تدعو لاقتصار فعاليات عيد الميلاد المجيد على الشعائر الدينية بفلسطين

غزة
غزة
السبت، 23-11-2024 06:32 م

الوكيل الإخباري-   دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم السبت، إلى اقتصار فعاليات عيد الميلاد المجيد لهذا العام في الأراضي المقدسة على الشعائر الدينية، كما تم في العام الماضي.

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وأكد رئيس اللجنة الدكتور رمزي خوري، على وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه، وأن دم الشعب الفلسطيني ومصيره واحد، في ظل ما يعانيه من ألم وحزن نتيجة المجازر الجماعية التي يتعرض لها جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية.

 
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