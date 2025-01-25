العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين تجبر 3000 عائلة على النزوح

وأضاف بالقول: "يجب التحقيق في جميع عمليات القتل أثناء إنفاذ القانون بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن القتل غير القانوني".
ويشتكي سكان مخيم جنين بالضفة الغربية من أصوات القصف والتفجيرات جراء العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ 4 أيام، ما أجبر مئات السكان في مدينة جنين، على إخلاء منازلهم.
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