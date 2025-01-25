 
السبت 2025-01-25 01:42 م
 

العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين تجبر 3000 عائلة على النزوح

العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ 4 أيام، أجبرت مئات السكان في مدينة جنين، على إخلاء منازلهم
العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ 4 أيام، أجبرت مئات السكان في مدينة جنين، على إخلاء منازلهم
السبت، 25-01-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   أشار المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، السبت، إلى أن العنف من قبل القوات الإسرائيلية في مدينة جنين أدى إلى نزوح 3000 عائلة، مع انقطاع المياه والكهرباء.اضافة اعلان


وأضاف بالقول: "يجب التحقيق في جميع عمليات القتل أثناء إنفاذ القانون بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن القتل غير القانوني".

ويشتكي سكان مخيم جنين بالضفة الغربية من أصوات القصف والتفجيرات جراء العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ 4 أيام، ما أجبر مئات السكان في مدينة جنين، على إخلاء منازلهم.

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