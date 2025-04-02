"الغذاء العالمي" يحذر من نفاد إمداداته بغزة قريبا

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الوكيل الإخباري- حذر برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، من أن الإمدادات الخاصة بتوزيع الوجبات الساخنة في قطاع غزة ستكفي لمدة أقصاها أسبوعان، وأن آخر الطرود الغذائية ستوزع خلال يومين. اضافة اعلان





جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة (إكس)، بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر الواقع تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المساعدات إليه.



وأكّد البرنامج أن جميع المخابز الـ25 المدعومة من "الأغذية العالمي" في غزة أغلقت، بسبب نقص الوقود والدقيق.



وقال: "توزيع الوجبات الساخنة مستمر ولكن الإمدادات تكفي لأسبوعين كحد أقصى، وسنوزع آخر الطرود الغذائية خلال يومين".