"الغذاء العالمي" يحذر من نفاد إمداداته بغزة قريبا

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة (إكس)، بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر الواقع تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المساعدات إليه.
وأكّد البرنامج أن جميع المخابز الـ25 المدعومة من "الأغذية العالمي" في غزة أغلقت، بسبب نقص الوقود والدقيق.
وقال: "توزيع الوجبات الساخنة مستمر ولكن الإمدادات تكفي لأسبوعين كحد أقصى، وسنوزع آخر الطرود الغذائية خلال يومين".
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