"الفاو": الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 75 % من الزراعة ومياه الري

الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن 75 بالمئة من الحقول بقطاع غزة والتى كانت تستخدم فى السابق لزراعة المحاصيل وبساتين أشجار الزيتون، تضررت أو دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية.

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ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت "الفاو" في تقييمها، أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل ما أدى إلى شح بمياه الري، في حين وصلت خسائر الثروة الحيوانية الى 96 بالمئة وتوقف إنتاج الحليب تقريبًا، ولم يبق على قيد الحياة سوى واحد بالمئة من الدواجن، فيما يوشك قطاع صيد الأسماك على الانهيار، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.