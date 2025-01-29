"الفاو": الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 75 % من الزراعة ومياه الري

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت "الفاو" في تقييمها، أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل ما أدى إلى شح بمياه الري، في حين وصلت خسائر الثروة الحيوانية الى 96 بالمئة وتوقف إنتاج الحليب تقريبًا، ولم يبق على قيد الحياة سوى واحد بالمئة من الدواجن، فيما يوشك قطاع صيد الأسماك على الانهيار، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأضافت، إن وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية من خلال تسليم المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر، حيث يحتاج أكثر من 2 مليون شخص إلى المساعدة بشكل عاجل بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.
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