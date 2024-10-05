الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى

03:24 م

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الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعا وطنيا موسعا في غزة في الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى. اضافة اعلان





وأضافت القناة أن الفصائل ستصدر بيانا مشتركا في ختام الاجتماع.