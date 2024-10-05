 
السبت 2024-10-05 03:53 م
 

الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 05-10-2024 03:24 م
الوكيل الإخباري-   قالت قناة الأقصى الفضائية إن الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعا وطنيا موسعا في غزة في الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى.اضافة اعلان


وأضافت القناة أن الفصائل ستصدر بيانا مشتركا في ختام الاجتماع.
 
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