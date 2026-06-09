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الفصائل الفلسطينية في القاهرة تبحث في حصر السلاح في غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 09-06-2026 06:51 م
الوكيل الإخباري-   وافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، وبينها حركة حماس، مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك، على مبدأ "حصر السلاح" في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية "متفق عليها"، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات.اضافة اعلان


وقال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو الثلاثاء "تمّ إحراز تقدم ملموس في مباحثات القاهرة" المتواصلة منذ 4 أيام.

وبيّن أن وفد حماس والفصائل المشاركة "أعدّ صيغة مشتركة لردّ وطني موحّد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قُدّمت للحركة وللفصائل من الوسطاء لاستكمال تطبيق خطة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الصيغة التي قدمتها الفصائل تتضمّن "حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفّق عليها، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة".

كما ينص الاقتراح المكتوب على "ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق وضمان الاستقرار وعدم العودة للحرب"، وفق المصدر ذاته.

ونصت خطة ترامب التي تم على أساسها التوصل إلى وقف النار في غزة إثر حرب استمرت سنتين، على مرحلة أولى تم خلالها تبادل للأسرى، وعلى وقف الأعمال القتالية، وعلى انسحاب إسرائيل من المناطق السكنية في القطاع الفلسطيني، وعلى دخول مساعدات بكثافة إلى غزة.

أما المرحلة الثانية، فيفترض أن تشهد تسلّم لجنة وطنية فلسطينية إدارة قطاع غزة تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب، ونزع سلاح حركة حماس، وبدء الانسحاب التدريجي الإسرائيلي وبدء الإعمار.

ويسعى الوسطاء إلى تسريع الدخول في المرحلة الثانية التي دونها معوقات كثيرة.
 
 


gnews

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