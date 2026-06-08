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القاهرة تستضيف محادثات لتعزيز الهدنة في غزة

القاهرة
القاهرة
 
الإثنين، 08-06-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري-   تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة فرانس برس.

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وبدأت المباحثات الأحد، في وقت يشهد فيه القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على رغم هدنة معلنة منذ العاشر من تشرين الأول.


ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك، إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى التقدُّم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أميركية.

 
 


gnews

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