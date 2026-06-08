القاهرة تستضيف محادثات لتعزيز الهدنة في غزة

الوكيل الإخباري- تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع لوكالة فرانس برس.

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وبدأت المباحثات الأحد، في وقت يشهد فيه القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على رغم هدنة معلنة منذ العاشر من تشرين الأول.