 
الإثنين 2024-12-30 09:12 م
 

القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 30-12-2024 09:03 م
الوكيل الإخباري-   قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أجهزت من المسافة صفر على 5 جنود إسرائيليين في نقطة عسكرية للاحتلال بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت أنها تمكنت في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة للاحتلال بالمخيم، وقتل الجنود الخمسة وإحراق دبابة ميركافا وطاقمها واستهداف مركبة عسكرية أخرى.
 
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