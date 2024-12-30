القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا

وأضافت أنها تمكنت في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة للاحتلال بالمخيم، وقتل الجنود الخمسة وإحراق دبابة ميركافا وطاقمها واستهداف مركبة عسكرية أخرى.
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