القسام: أوقعنا 10 جنود إسرائيليين بكمين محكم في مدينة رفح

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الوكيل الإخباري- ضمن عملياتها المتواصلة تحت اسم "أبواب الجحيم"، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ كمين محكم استهدفت فيه قوة صهيونية راجلة قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت الكتائب في بيان عبر تيلغرام إنها تمكّنت من استدراج قوة مكونة من 10 جنود إسرائيليين وكلبين عسكريين إلى منطقة تم تفخيخها مسبقًا بعدد من العبوات الناسفة، حيث جرى تفجيرها فور وصول القوة إلى "مقتلة الكمين"، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.



وأضافت الكتائب أن الطيران المروحي التابع للاحتلال هرع إلى المنطقة لتنفيذ عمليات إخلاء المصابين، في حين تواصلت الاشتباكات المسلحة في محيط الموقع حتى لحظة صدور البيان.



