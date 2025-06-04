الأربعاء 2025-06-04 05:54 م
 

القسام: استهدفنا دبابة وجرافة عسكرية جنوب خان يونس

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 05:48 م
الوكيل الإخباري-   قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين "105"، أمس الثلاثاء، قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس.اضافة اعلان


كما أكدت استهداف جرافة عسكرية بقذيفة الياسين "105"، أول أمس الاثنين، في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.
 
gnews

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