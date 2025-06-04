القسام: استهدفنا دبابة وجرافة عسكرية جنوب خان يونس

كما أكدت استهداف جرافة عسكرية بقذيفة الياسين "105"، أول أمس الاثنين، في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.
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