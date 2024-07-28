القسام: استهدفنا ناقلة جند بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر برفح

07:38 م

الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت ناقلة جند من طراز "نمر" بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.