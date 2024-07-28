القسام: استهدفنا ناقلة جند بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر برفح

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697739 الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت ناقلة جند من طراز "نمر" بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اقرأ أيضاً القسام: نخوض معارك ضارية من مسافة الصفر في تل الهوى هيئة حقوقية تكشف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال سرايا القدس: قصفنا آليات وجنود الاحتلال جنوب دير البلح سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات للعدو في محور نتساريم مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية