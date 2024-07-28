 
الأحد 2024-07-28 08:38 م
 
 

القسام: استهدفنا ناقلة جند بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر برفح

صاروخ السهم الأحمر
صاروخ السهم الأحمر
الأحد، 28-07-2024 07:38 م

 

 الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت ناقلة جند من طراز "نمر" بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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