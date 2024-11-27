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القسام: اشتبكنا مع قوات العدو في طوباس بالأسلحة الرشاشة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 02:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن اشتباك مجاهديها صباح اليوم الأربعاء بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس عند دوار النخلة وشارع الثغرة .اضافة اعلان


ويتصدى عناصر المقاومة في الضفة الغربية لجميع اقتحامات قوات الاحتلال لمدن الضفة ، منذ السابع من أكتوبر 2023 .
 
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