القسام: اشتبكنا مع قوات العدو في طوباس بالأسلحة الرشاشة

ويتصدى عناصر المقاومة في الضفة الغربية لجميع اقتحامات قوات الاحتلال لمدن الضفة ، منذ السابع من أكتوبر 2023 .
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