القسام: اشتبكنا مع قوات العدو في طوباس بالأسلحة الرشاشة

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن اشتباك مجاهديها صباح اليوم الأربعاء بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس عند دوار النخلة وشارع الثغرة . اضافة اعلان





ويتصدى عناصر المقاومة في الضفة الغربية لجميع اقتحامات قوات الاحتلال لمدن الضفة ، منذ السابع من أكتوبر 2023 .