القسام: الإجهاز على جنديين من قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية بغزة

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت أمس السبت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة من طراز "الياسين 105" قرب موقع اليرموك في حي المنارة جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وتأتي هذه العمليات في سياق التصدي المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على القطاع منذ أشهر.
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