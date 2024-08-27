القسام: المقاومة ستتمدد بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهداء الخمسة الذي استشهدوا في قصف صهيوني غادر استهدف منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم.

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وأكدت القسام أن العملية العسكرية الواسعة بالضفة التي يتحدث عنها الكيان الصهيوني ستكون مستنقعا تغرق فيه قواته.