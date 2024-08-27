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القسام: المقاومة ستتمدد بالضفة الغربية

عنصر من كتائب القسام
عنصر من كتائب القسام
الثلاثاء، 27-08-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري-  نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهداء الخمسة الذي استشهدوا في قصف صهيوني غادر استهدف منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم.

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وأكدت القسام أن العملية العسكرية الواسعة بالضفة التي يتحدث عنها الكيان الصهيوني ستكون مستنقعا تغرق فيه قواته.


كما شددت على أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظات الضفة.

 
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