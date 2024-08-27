القسام: المقاومة ستتمدد بالضفة الغربية

وأكدت القسام أن العملية العسكرية الواسعة بالضفة التي يتحدث عنها الكيان الصهيوني ستكون مستنقعا تغرق فيه قواته.
كما شددت على أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظات الضفة.
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