القسام تباغت الاحتلال بتفجيرها 5 جرافات والإنهاء على قوة راجلة

وأضافت عبر بيان لها على تطبيق تلغرام، أن مقاتليها استدرجوا قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة وأوقعوا عددًا من أفراد القوة بين قتيل وجريح عصر أول أمس الأربعاء في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأكدت على ان مقاتليها استهدفوا 3 جرافات عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" وعبوة برميلية أمس الخميس في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.
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