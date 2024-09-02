 
الثلاثاء 2024-09-03 12:19 ص
 

 

القسام تبث رسالة أخيرة لأسيرة إسرائيلية قبل مقتلها

الأسيرة القتيلة عيدان يروشلمي
الأسيرة القتيلة عيدان يروشلميا
الإثنين، 02-09-2024 11:27 م
الوكيل الإخباري-  بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الاثنين رسالة لأسيرة قتيلة كانت ضمن 6 أسرى محتجزين استعاد جيش الاحتلال جثامينهم يوم السبت الماضي من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الأسيرة القتيلة عيدان يروشلميا -التي تنحدر من تل أبيب- إنه تم اعتقالها من الحفل الموسيقي في ريعيم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وناشدت يروشلمي (24 عاما) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بفعل كل ما هو لازم للإفراج عنها من خلال صفقة تبادل.

وتطرقت إلى صفقة التبادل التي أبرمها نتنياهو مع حركة حماس عام 2011 لإخراج الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط والتي خرج بموجبها أكثر من 1000 أسير فلسطيني.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم المملكة العربية السعودية

عربي ودولي العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين

الأسيرة القتيلة عيدان يروشلمي

فلسطين القسام تبث رسالة أخيرة لأسيرة إسرائيلية قبل مقتلها

العاصمة عمان

الطقس طقس الثلاثاء .. مائل للبرودة ليلاً وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات

بايدن

فلسطين واشنطن تضغط على تل أبيب للتوصل إلى صفقة

أبوعبيدة

فلسطين ابو عبيدة : اصدرنا تعليماتٌ جديدة للمجاهدين

مستشفى

أخبار محلية مكافحة الأوبئة :نتتبع مخالطي مصاب جدري القردة ومصدر العدوى

المهندسة نور أحمد اللوزي

أخبار محلية اللوزي أول مرشحة في القوائم المحلية تفتتح مقرها الانتخابي وسط حضور الآلاف

مظاهرات في تل أبيب

فلسطين استمرار المظاهرات في تل أبيب لليوم الثاني



 


الأكثر مشاهدة