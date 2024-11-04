القسام تبث صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا بمخيم جباليا

08:12 م

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الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع. اضافة اعلان





وقالت الكتائب: "مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا".