القسام تبث صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا بمخيم جباليا

وقالت الكتائب: "مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا".
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