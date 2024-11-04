 
الإثنين 2024-11-04 08:32 م
 

القسام تبث صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا بمخيم جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 04-11-2024 08:12 م
الوكيل الإخباري-   بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع.اضافة اعلان


وقالت الكتائب: "مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط جباليا".
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7 آلاف جندي

كتائب القسام

فلسطين القسام تبث صور استهداف 4 جنود ودبابة ميركافا بمخيم جباليا

تعبيرية

أخبار محلية مجلس محافظة الكرك يلتقي نواب المحافظة

علم سوريا

عربي ودولي قصف إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل الامن يكشف عن سبب الحادث المروع على طريق الزرقاء

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أستونيا

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أستونيا

قصف عنيف على غزة

فلسطين مدير مستشفى كمال عدوان: المبنى يتعرض لقصف عنيف



 


الأكثر مشاهدة