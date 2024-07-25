القسام تبث مشاهد تفجير دبابتين إسرائيليتين بخان يونس

الوكيل الإخباري - بثت الجزيرة اليوم الخميس مشاهد حصرية للمعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وتضمنت المشاهد استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع، ومن ثم سحبها عقب إصابتها بصورة مباشرة.



وإضافة إلى ذلك، أظهرت اللقطات رصد عناصر من القسام خط مرور آليات الاحتلال ونصب عبوة "شواظ" وتمويهها، قبل تفجيرها مع مرور إحدى الدبابات الإسرائيلية واشتعال النيران فيها.



وأمس الأربعاء، أعلنت القسام استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" وأخرى من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ"، في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.



ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.



كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.



ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا ومدفعيا مكثفا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد وجرح المئات، وذلك للمرة الأولى منذ انسحابه من المدينة في أبريل/نيسان الماضي.