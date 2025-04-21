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القسام تبث مشاهد من كمين مركّب هزّ صفوف الاحتلال شرق بيت حانون

لحظة استهداف جيب عسكري في الكمين المصور
لحظة استهداف جيب عسكري في الكمين المصور
 
الإثنين، 21-04-2025 12:24 م
الوكيل الإخباري- بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، مشاهد مصوّرة قوية توثّق تنفيذ الكمين المركّب "كسر السيف"، والذي استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة على خط العودة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


🔴 وتُظهر المشاهد لحظات دقيقة من تنفيذ العملية، التي وُصفت بأنها كمين نوعي ومعقّد، استخدمت فيه الكتائب القذائف ، تلاها اشتباك مباشر بالأسلحة الرشاشة والإجهاز المباشر على الجنود في الجيبات العسكرية الإسرائيلية .
 
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