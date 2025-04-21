القسام تبث مشاهد من كمين مركّب هزّ صفوف الاحتلال شرق بيت حانون

🔴 وتُظهر المشاهد لحظات دقيقة من تنفيذ العملية، التي وُصفت بأنها كمين نوعي ومعقّد، استخدمت فيه الكتائب القذائف ، تلاها اشتباك مباشر بالأسلحة الرشاشة والإجهاز المباشر على الجنود في الجيبات العسكرية الإسرائيلية .
كتائب القسام تبث مشاهد قوية من الكمين المركب "كسر السيف" الذي استهدف قوات الاحتلال على خط العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.#غزة_تحت_القصف #غزة_تُباد pic.twitter.com/dleLuWNDRc— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 21, 2025
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