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القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية والعدو يعترف بمقتل ضابط فيها

ناقلة جند "النمر"
ناقلة جند "النمر"
الأحد، 08-12-2024 09:44 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب القسام عن تدمير ناقلة جند صهيونية عصر أمس السبت بعبوة "شواظ" في محيط الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاعاضافة اعلان


وتسبب الانفجار بوقوع طاقم الناقلة بين قتيل وجريح  ، فيما أعلن العدو الإسرائيلي مقتل أحد الضباط إثر العملية .

 
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