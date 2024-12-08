القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية والعدو يعترف بمقتل ضابط فيها

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تدمير ناقلة جند صهيونية عصر أمس السبت بعبوة "شواظ" في محيط الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع اضافة اعلان





وتسبب الانفجار بوقوع طاقم الناقلة بين قتيل وجريح ، فيما أعلن العدو الإسرائيلي مقتل أحد الضباط إثر العملية .



