القسام تدمر ناقلتي جند وجرافتين وطيران الاحتلال يهبط لانتشال القتلى والجرحى

وبحسب القسام فإن طواقم الآليات الصهيونية وقعوا بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، إذ رصد مجاهدو القسام هبوط الطيران المروحي للإخلاء
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