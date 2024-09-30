القسام تدمر ناقلتي جند وجرافتين وطيران الاحتلال يهبط لانتشال القتلى والجرحى

02:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704727 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام أنه وخلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة "ميركفاه" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بالعبوات وقذائف "الياسين 105" . اضافة اعلان





وبحسب القسام فإن طواقم الآليات الصهيونية وقعوا بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، إذ رصد مجاهدو القسام هبوط الطيران المروحي للإخلاء







