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القسام تستهدف جرافة ودبابة للاحتلال في جباليا

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 19-10-2024 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن استهداف جرافة ‏"D9" عسكرية بقذيفة "تاندوم" .اضافة اعلان


كما فجرت القسام عبوة "شواظ" بدبابة "ميركفاه" أثناء سحبها للجرافة المستهدفة قرب محطة سرداح غرب معسكر جباليا شمال القطاع .

 
gnews

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