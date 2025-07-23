القسام تستهدف جيش الاحتلال في جباليا

12:35 م

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الوكيل الإخباري- حصلت قناة الجزيرة على مشاهد لاستهداف عناصر القسام جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في جباليا شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا.



كما وثقت سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام.