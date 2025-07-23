القسام تستهدف جيش الاحتلال في جباليا

وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا.
كما وثقت سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام.
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