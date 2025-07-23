الأربعاء 2025-07-23 02:16 م
 

القسام تستهدف جيش الاحتلال في جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-  حصلت قناة الجزيرة على مشاهد لاستهداف عناصر القسام جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في جباليا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا.

كما وثقت سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام. 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مهرجان الطعام

أخبار محلية تنشيط السياحة : ريع تذاكر مهرجان الطعام 2025 لأطفال غزة

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ه

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

فلسطينيون يصطفون لتلقي الطعام من مطبخ خيري في النصيرات

فلسطين 10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحصد جائزة “خيار المسافرين 2025”

خكمخ

طب وصحة لتحسين صحة قلبك.. هذا ما نصحت به آخر الدراسات

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يُحذّر من الكتلة الهوائية الحارة والجافة

ft

أخبار الشركات جيني تصبح شريك النقل الرسمي لجامعة عمان الاهلية لتعزيز تنقل الطلبة بأسعار توفيرية



 
 





الأكثر مشاهدة