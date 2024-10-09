 
الأربعاء 2024-10-09 12:50 م
 

القسام تستهدف دبابة "ميركفاه" بقاذف الياسين 105 في جباليا

قاذف الياسين قبل استهداف آليات الاحتلال في غزة
قاذف الياسين قبل استهداف آليات الاحتلال في غزة
الأربعاء، 09-10-2024 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن  استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الإسراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع .اضافة اعلان


وتستمر المقاومة في التصدي لقوات الاحتلال التي أعلنت عن توغل جديد في شمال قطاع غزة .

 
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