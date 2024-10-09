القسام تستهدف دبابة "ميركفاه" بقاذف الياسين 105 في جباليا

10:50 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الإسراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع . اضافة اعلان





وتستمر المقاومة في التصدي لقوات الاحتلال التي أعلنت عن توغل جديد في شمال قطاع غزة .



