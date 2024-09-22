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القسام تستهدف قوة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق رفح

جندي صهيوني مصاب
جندي صهيوني مصاب
الأحد، 22-09-2024 02:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد "تلفزيونية" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع .اضافة اعلان


وتستمر المواجهات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر لعام 2023 .
 
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