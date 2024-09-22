القسام تستهدف قوة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق رفح

02:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/703792 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد "تلفزيونية" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع . اضافة اعلان





وتستمر المواجهات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر لعام 2023 .