القسام تستهدف قوة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق رفح

وتستمر المواجهات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر لعام 2023 .
-
أخبار متعلقة
-
إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي "الأونروا" في مخيم الجلزون برام الله
-
7 شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غربي غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق قلقيلية
-
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
-
حالة تأهب قصوى بجيش الاحتلال
-
غالانت: هجومنا بالضاحية الجنوبية أحبط سلسلة القيادة العملياتية لحزب الله
-
الاحتلال يعلق الدراسة في عكا وما حولها
-
نداء عاجل في غزة لتوفير وحدات دم