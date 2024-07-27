القسام تستهدف قوة للاحتلال بتل الهوى

01:55 م

الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام إنها استهدفت بقذيفة "تي بي جي" قوات من جيش الاحتلال وصلت لنجدة قوات استهدفتها الكتائب في تل الهوى وأوقعوها بين قتيل وجريح.