 
السبت 2024-07-27 02:53 م
 
 

القسام تستهدف قوة للاحتلال بتل الهوى

كتائب القسام
كتائب القسام
السبت، 27-07-2024 01:55 م

 

 الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام إنها استهدفت بقذيفة "تي بي جي" قوات من جيش الاحتلال وصلت لنجدة قوات استهدفتها الكتائب في تل الهوى وأوقعوها بين قتيل وجريح.
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