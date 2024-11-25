القسام تشتبك مع 10 جنود إسرائيليين وتدمر دبابة في بيت لاهيا

12:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711284 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود تواجدت في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمال القطاع . اضافة اعلان





كما أعلنت الكتائب عن استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمال القطاع .



