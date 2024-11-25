 
الإثنين 2024-11-25 12:57 م
 

القسام تشتبك مع 10 جنود إسرائيليين وتدمر دبابة في بيت لاهيا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 12:12 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود تواجدت في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمال القطاع .اضافة اعلان


كما أعلنت الكتائب عن استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمال القطاع .
 
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

خاص بالوكيل الامن العام : عشريني يفتح النار على طليقته في الشونة الشمالية

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي تواصل عدوان الاحتلال على لبنان وتجدد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

ا

خاص بالوكيل الأجواء الباردة تزيد شهية الأردنيين على العوامة والهريسة

ج

أخبار محلية الصفدي: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية

تعبيرية

خاص بالوكيل 150 ألف أسطوانة يومياً .. ارتفاع الطلب على الغاز في الأردن مع المنخفض الجوي

تعبيرية

فلسطين القسام تشتبك مع 10 جنود إسرائيليين وتدمر دبابة في بيت لاهيا

صورة أرشيفية

فلسطين الاحتلال يهدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية الفلسطينية

ا

خاص بالوكيل الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الزيوت النباتية محليا بعد ارتفاعها عالميا



 




الأكثر مشاهدة