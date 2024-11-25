القسام تشتبك مع 10 جنود إسرائيليين وتدمر دبابة في بيت لاهيا

كما أعلنت الكتائب عن استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمال القطاع .
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