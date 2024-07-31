القسام تشيد بدور فؤاد شكر في إسناد الشعب الفلسطيني

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698074 الوكيل الإخباري - نعت كتائب عز الدين القسام القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، وأشادت بدوره المركزي في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته. اقرأ أيضاً نيويورك تايمز: المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة قطر وإيران تبحثان تداعيات اغتيال هنية زعيم الحوثيين يعزي في إسماعيل هنية وفؤاد شكر نتنياهو: لم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب رئيس البرلمان الموريتاني: نندد باغتيال المجاهد الكبير إسماعيل هنية إيران: لم يكن ممكنا اغتيال هنية دون إذن ودعم أميركي إيران تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمناقشة اغتيال هنية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد اغتيال هنية قصف إسرائيلي على محيط منزل هنية بغزة