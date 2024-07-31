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القسام تشيد بدور فؤاد شكر في إسناد الشعب الفلسطيني

فؤاد شكر
القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر
الأربعاء، 31-07-2024 09:53 م




 

 الوكيل الإخباري - نعت كتائب عز الدين القسام القائد العسكري في حزب الله  فؤاد شكر، وأشادت بدوره المركزي في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.
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