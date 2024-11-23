القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في رفح

07:32 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من استهداف قوة مشاة هندسية إسرائيلية متكونة من 5 جنود بعملية مركبة قرب مفترق طرق برج عوض برفح، جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند ورصدت هبوط المروحيات الإسرائيلية للإجلاء.