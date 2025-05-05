القسام تعلن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية شرق خانيونس وتدمير آليات عسكرية

وأفادت الكتائب، في بيانها، أن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد"، تلاها اشتباك مباشر "من نقطة الصفر" باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى "إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وأضاف البيان أن عناصر القسام "استهدفوا دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف من طراز 'الياسين 105'"، وذلك قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق خانيونس.
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