القسام تعلن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية شرق خانيونس وتدمير آليات عسكرية

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، مسؤوليتها عن تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان رسمي صدر عنها. اضافة اعلان





وأفادت الكتائب، في بيانها، أن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد"، تلاها اشتباك مباشر "من نقطة الصفر" باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى "إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".



وأضاف البيان أن عناصر القسام "استهدفوا دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف من طراز 'الياسين 105'"، وذلك قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق خانيونس.

