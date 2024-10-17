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القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال

كتائب القسام
كتائب القسام
الخميس، 17-10-2024 07:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام اليوم الخميس، عن عدة استهدافات للمقاومة بجيش الإحتلال الإسرائيلي، على النحو التالي:

-استهداف قوة إسرائيلية راجلة والإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة غرب معسكر جباليا.

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-استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" في الفالوجا غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

- تفجير عين نفق في قوة إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

 
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