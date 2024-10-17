القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال

-استهداف قوة إسرائيلية راجلة والإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة غرب معسكر جباليا.
- تفجير عين نفق في قوة إسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة.
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