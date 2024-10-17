القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام اليوم الخميس، عن عدة استهدافات للمقاومة بجيش الإحتلال الإسرائيلي، على النحو التالي:



-استهداف قوة إسرائيلية راجلة والإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة غرب معسكر جباليا.

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