القسام تعلن عن عملية نوعية مركبة في مخيم جباليا

وقالت "أجهز المقاومون على 3 جنود بجيش الاحتلال طعناً بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي".
وأضافت "اقتحم نفس المقاومين منزلاً تحصنت به قوة راجلة أخرى، وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر".
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