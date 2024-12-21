القسام تعلن عن عملية نوعية مركبة في مخيم جباليا

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية مركبة جديدة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقالت "أجهز المقاومون على 3 جنود بجيش الاحتلال طعناً بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي".

اضافة اعلان