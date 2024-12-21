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القسام تعلن عن عملية نوعية مركبة في مخيم جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام
السبت، 21-12-2024 07:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية مركبة جديدة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت "أجهز المقاومون على 3 جنود بجيش الاحتلال طعناً بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي".

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وأضافت "اقتحم نفس المقاومين منزلاً تحصنت به قوة راجلة أخرى، وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر".

 
gnews

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