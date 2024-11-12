القسام تعلن عن قنص جندي واستهداف قوة راجلة بجباليا

كما تمكن المجاهدون من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع .
-
أخبار متعلقة
-
سلوفينيا: إسرائيل تحاول علنا تدمير مؤسسات الأمم المتحدة
-
النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو في قضية الفساد الكبرى
-
البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني
-
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
-
ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال لتجمعات الفلسطينيين في غزة
-
استشهاد 12,061 طالب منذ بداية العدوان على غزة
-
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 في قصف استهدف منزلا في النصيرات
-
إسرائيل تعرقل دخول 85% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة