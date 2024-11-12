 
الثلاثاء 2024-11-12 03:43 م
 

القسام تعلن عن قنص جندي واستهداف قوة راجلة بجباليا

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها في عملية مركبة من قنص جندي إسرائيلي واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة .

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كما تمكن المجاهدون من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع .

 

 

 
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