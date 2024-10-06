القسام تفجر عبوات أرضية في ناقلة جند وجرافتين بجباليا

هذا وتستمر المواجهات فيما بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وقوات الاحتلال في محاور القتال لليوم الثاني في شمال قطاع غزة .
وكالات
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