القسام تفجر عبوات أرضية في ناقلة جند وجرافتين بجباليا

03:26 م

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الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إنها "فجرت عبوات أرضية في ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين من نوع دي "9" في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة". اضافة اعلان





هذا وتستمر المواجهات فيما بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وقوات الاحتلال في محاور القتال لليوم الثاني في شمال قطاع غزة .



وكالات