القسام تفجر منزل بقوة إسرائيلية .. والاحتلال يعترف بمقتل ضابط و 3 جنود

02:30 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708591 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام وبعد عودة مجاهديها من خطوط القتال ، بانهم أكدوا تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع. اضافة اعلان





وبحسب إعلان الكتائب فإن العدو الصهيوني كان قد أعلن في وقت سابق عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية .





