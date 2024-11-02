 
السبت 2024-11-02 03:10 م
 

القسام تفجر منزل بقوة إسرائيلية .. والاحتلال يعترف بمقتل ضابط و 3 جنود

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 02:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام وبعد عودة مجاهديها من خطوط القتال ، بانهم أكدوا تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.اضافة اعلان


وبحسب إعلان الكتائب فإن العدو الصهيوني كان قد أعلن في وقت سابق عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية .
 
gnews

أحدث الأخبار

البحر الميت

أخبار محلية إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة

فلسطين حماس تحذر من خطورة مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي الضفة

م

عربي ودولي مدفيديف يوجه رسالة جديدة بشأن استخدام روسيا للسلاح النووي

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ت

عربي ودولي ترامب يشكك في مقدرة هاريس على التعامل مع روسيا والصين

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تحذير من الارصاد بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

ا

اقتصاد محلي بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر



 


الأكثر مشاهدة