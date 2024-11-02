القسام تفجر منزل بقوة إسرائيلية .. والاحتلال يعترف بمقتل ضابط و 3 جنود

وبحسب إعلان الكتائب فإن العدو الصهيوني كان قد أعلن في وقت سابق عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية .
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