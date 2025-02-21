القسام تفرج السبت عن 6 إسرائيليين مقابل 602 أسير فلسطيني

06:38 م

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الوكيل الإخباري- أعلن أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أنه سيتم غدا السبت الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، في المقابل ستفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 602 أسير فلسطيني. اضافة اعلان





وأضاف أبو عبيدة أن الأسرى هم إيليا ميمون اسحق كوهن، وعومر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.



من جانبه، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "تسلم قائمة بأسماء الأسرى الستة، الذين سيفرج عنهم غدا، وإنه قام بإبلاغ عائلاتهم".



في المقابل، أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه سيتم غدا السبت الإفراج عن 602 أسير من سجون الاحتلال، من بينهم 50 أسيرا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و60 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية.



وأضاف أن إفراجات الغد ستشمل 47 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، و445 أسيرا من قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.