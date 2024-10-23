القسام تقتحم مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية بجباليا

08:37 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها هاجمت "مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية شمال غزة قرب نادي معسكر جباليا". اضافة اعلان





وقالت الكتائب إنها اشتبكت مع جنود الاحتلال داخل المقر، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.