القسام تقتل 6 جنود إسرائيليين شمال غزة

وأضافت أنها أجهزت على جندي سادس بجوار دبابة ميركافا واستولت على سلاحه، ثم ألقت قنبلتين على الدبابة في بيت لاهيا.
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