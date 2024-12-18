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القسام تقتل 6 جنود إسرائيليين شمال غزة

كتائب القسام
كتائب القسام
الأربعاء، 18-12-2024 09:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت أنها أجهزت على جندي سادس بجوار دبابة ميركافا واستولت على سلاحه، ثم ألقت قنبلتين على الدبابة في بيت لاهيا.
 
gnews

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