القسام تقرر الإفراج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكساندر

الوكيل الإخباري- أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن الكتائب قررت الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكساندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك اليوم الإثنين الموافق 12-05-2025. اضافة اعلان





