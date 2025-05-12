الإثنين 2025-05-12 12:34 م
 

القسام تقرر الإفراج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكساندر

الجندي الإسرائيلي عيدان ألكساندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية
الجندي الإسرائيلي عيدان ألكساندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية
 
الإثنين، 12-05-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن الكتائب قررت الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكساندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك اليوم الإثنين الموافق 12-05-2025.اضافة اعلان


 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى الزرقاء الحكومي

خاص بالوكيل شكوى من غياب أخصائي أعصاب في مستشفى الزرقاء الحكومي

عتعع

فن ومشاهير أصيب بمرض نادر أدى إلى بتر قدميه.. وفاة نجم عربي عن 42 عاماً (صور)

ا

تكنولوجيا الصين تطلق أقمارا صناعية لمراقبة المجال الكهرومغناطيسي للأرض

447 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

اقتصاد محلي بعد هبوط حاد في أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن

فا

فن ومشاهير أصالة تغني لحفيدتها "ماما زمانها جاية".. ومقطع الفيديو يثير تفاعلاً واسعاً

جانب من إطلاق الخدمة الجديدة

أخبار الشركات البنك العربي وشركة جي سي بي إنترناشونال يطلقان عمليات قبول الدفع ببطاقات جي سي بي في الأردن

الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية

قق

فن ومشاهير رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها (صورة)



 
 





الأكثر مشاهدة