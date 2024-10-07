القسام تقصف تل أبيب بصواريخ "M90"

وتأتي الرشقة في ذكرى مرور عام على بدء معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة على قوات الاحتلال في السابع من أكتوبر من العام 2023 .
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