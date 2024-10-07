القسام تقصف تل أبيب بصواريخ "M90"

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن قصف عمق الاحتلال في مدينة "تل أبيب" المحتلة برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني . اضافة اعلان





وتأتي الرشقة في ذكرى مرور عام على بدء معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة على قوات الاحتلال في السابع من أكتوبر من العام 2023 .