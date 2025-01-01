القسام تقصف مستوطنات غلاف غزة

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الوكيل الإخباري- في الدقيقة الأولى من العام الجديد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت "برشقة صاروخية مغتصبة نتيفوت رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين". اضافة اعلان

